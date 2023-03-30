Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 08:40

В России создали аналог IMAX для кинотеатров

"Централ партнершип" разработала альтернативу IMAX для показа фильмов в высоком качестве

В России появится аналог IMAX, который совместит максимально чёткое изображение и глубокий звук. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании-разработчика "Централ партнершип" Вадима Верещагина.

Проект называется "Космакс", и на его создание было потрачено около пяти миллионов рублей. Сейчас идёт оформление патента. По словам Верещагина, для показа фильмов по новой технологии кинозалы оборудуют специальной техникой, при этом "Космакс" сможет поддержать и другие форматы, если исходники сняты в высоком качестве.

Кинолента режиссёра Клима Шипенко "Вызов", съёмки которой проходили в космосе, станет первой картиной, которую российские зрители увидят в новом формате.

Кассовые сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей

Кассовые сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей

Напомним, летом прошлого года канадская компания IMAX ушла из России и запретила использовать своё оборудование даже для показа отечественных фильмов.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров