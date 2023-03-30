В России создали аналог IMAX для кинотеатров

В России появится аналог IMAX, который совместит максимально чёткое изображение и глубокий звук. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании-разработчика "Централ партнершип" Вадима Верещагина.

Проект называется "Космакс", и на его создание было потрачено около пяти миллионов рублей. Сейчас идёт оформление патента. По словам Верещагина, для показа фильмов по новой технологии кинозалы оборудуют специальной техникой, при этом "Космакс" сможет поддержать и другие форматы, если исходники сняты в высоком качестве.