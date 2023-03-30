Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области

Виталий Хоценко, накануне назначенный врио губернатора Омской области, планирует "точечную донастройку" в своей новой команде, но опираться намерен на местные кадры.

"Конечно, опора на местные кадры. Если и будут на первом этапе изменения, это абсолютно точечная будет донастройка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".