Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области
Виталий Хоценко, накануне назначенный врио губернатора Омской области, планирует "точечную донастройку" в своей новой команде, но опираться намерен на местные кадры.
"Конечно, опора на местные кадры. Если и будут на первом этапе изменения, это абсолютно точечная будет донастройка", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, 29 марта президент России Владимир Путин сменил главу Омской области: Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен Виталий Хоценко, который возглавлял Правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы Департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.
ТАСС / Егор Алеев