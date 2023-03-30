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30 марта, 08:36

Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области

Виталий Хоценко, накануне назначенный врио губернатора Омской области, планирует "точечную донастройку" в своей новой команде, но опираться намерен на местные кадры.

"Конечно, опора на местные кадры. Если и будут на первом этапе изменения, это абсолютно точечная будет донастройка", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Политолог похвалила нового главу Омской области Хоценко за богатый управленческий опыт

Политолог похвалила нового главу Омской области Хоценко за богатый управленческий опыт

Напомним, 29 марта президент России Владимир Путин сменил главу Омской области: Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен Виталий Хоценко, который возглавлял Правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы Департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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