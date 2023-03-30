Оппозиция покинула Парламент Австрии в знак протеста во время выступления Зеленского

Австрийские оппозиционеры из право-националистической партии свободы (АПС) покинули зал парламента во время видеотрансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты АПС встали и вышли из помещения, где проходило заседание нижней палаты.

В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / Austruanppsycho

Выступление Зеленского на украинском языке с переводом также транслировалось в прямом эфире австрийских телеканалов. Это спровоцировало протесты со стороны обычных граждан в Вене. Австрийцы провели митинг и потребовали от властей придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине. Митингующие с утра собрались на площади возле парламента с плакатами и транспарантами, где было написано: "Нет выступлению Зеленского", "Требуем нейтралитета". Австрийцы также в очередной раз призвали власти перестать снабжать Киев военной техникой.

В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / Austruanppsycho

О готовящемся протесте ранее сообщал лидер право-националистической Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Он подчеркнул, что выступление Зеленского в Вене "не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом".