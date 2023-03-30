Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 09:43

Оппозиция покинула Парламент Австрии в знак протеста во время выступления Зеленского

<p>В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/austrianpsycho/status/1641352658027008003" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Austruanppsycho</a></p>

В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / Austruanppsycho

Австрийские оппозиционеры из право-националистической партии свободы (АПС) покинули зал парламента во время видеотрансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты АПС встали и вышли из помещения, где проходило заседание нижней палаты.

В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / Austruanppsycho

В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / Austruanppsycho

Выступление Зеленского на украинском языке с переводом также транслировалось в прямом эфире австрийских телеканалов. Это спровоцировало протесты со стороны обычных граждан в Вене. Австрийцы провели митинг и потребовали от властей придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине. Митингующие с утра собрались на площади возле парламента с плакатами и транспарантами, где было написано: "Нет выступлению Зеленского", "Требуем нейтралитета". Австрийцы также в очередной раз призвали власти перестать снабжать Киев военной техникой.

В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / Austruanppsycho

В Вене австрийцы провели митинг. Фото © Twitter / Austruanppsycho

О готовящемся протесте ранее сообщал лидер право-националистической Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Он подчеркнул, что выступление Зеленского в Вене "не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом".

В Австрии заявили, что время для дипломатии в украинском конфликте пока не пришло

В Австрии заявили, что время для дипломатии в украинском конфликте пока не пришло

Напомним, 15 марта сотни австрийцев вышли на улицы с требованием перестать помогать Украине. Многие из них взяли с собой флаги Австрии и России. Однако власти не прислушались к мнению населения. Более того, сегодня должно состояться видеовыступление украинского лидера Владимира Зеленского в австрийском парламенте.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Австрия
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров