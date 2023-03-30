Создатели сиквела "Папиных дочек" анонсировали премьеру сериала

Хорошие новости для поклонников российского комедийного телесериала "Папины дочки", который вышел более 15 лет назад. Фанатам больше не нужно просить "вернуть 2007 год", ведь уже скоро на экраны выйдет продолжение культовой истории. Как сообщили в пресс-службе видеосервиса Start, который совместно с телеканалом СТС занимался съёмками ситкома, работа над сериалом о жизни семьи Васнецовых подошла к концу.

"Главную новость создатели приберегли на финал — премьера новых "Папиных дочек" состоится уже этой осенью в эфире СТС и на Start", — говорится в сообщении.

Однако, когда именно ждать новых эпизодов, пока не уточняется. Известно лишь, что в новых сериях снялись Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), Мирослава Карпович (Маша), Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Екатерина Старшова (Пуговка), Ольга Волкова (бабушка Антонина Семёновна), Татьяна Орлова (секретарша Тамара), Александр Олешко (Аллигатор Василий Федотов) и другие. Кроме того, в сериях появятся и новые актрисы, например Ева Смирнова и Вита Корниенко, сыгравшие в "Вампирах средней полосы". Всего ожидается 20 эпизодов.