Бывший сектант из Тульской области во время штурма его дома поджёг двух полицейских

В Тульской области мужчина угрожал поджечь дом и пытался убить силовиков, которые приехали его задержать, пишет SHOT. Нарушитель был фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, схватить мужчину удалось в ходе штурма здания.

62-летний Сергей Буйвол забаррикадировался в квартире дома на улице Генерала Белова в Новомосковске и кричал, что сожжёт здание. Когда оперативники проникли в помещение, он облил двоих из них воспламеняющейся жидкостью, открыл газ и поджёг их. Правоохранителям пришлось стрелять.

У злоумышленника рана живота и ноги, его госпитализировали. Полицейские отделались лёгкими ожогами. По словам соседей, задержанный злоупотреблял алкоголем и когда-то состоял в секте. Жильцы также рассказали, что мужчина может быть болен психически. Возбуждено уголовное дело.

"Следственным отделом по городу Новомосковску Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", — уточнили в СК РФ по региону.

Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.