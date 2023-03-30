Кремль прояснил вопрос визита Путина в Турцию в конце апреля

В Кремле пока не решили, в каком формате президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на строящуюся АЭС "Аккую" 27 апреля в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

"Единственное, что можно сказать, конечно же, российская сторона так или иначе будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля", — отметил он.

Песков высоко оценил перспективы АЭС "Аккую" для взаимоотношений России и Турции, а также значимость проекта в турецкой энергетике. По его словам, для Анкары "это очень важная веха в развитии страны".