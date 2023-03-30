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30 марта, 10:43

Кремль прояснил вопрос визита Путина в Турцию в конце апреля

Песков: Формат участия Путина в церемонии на АЭС "Аккую" 27 апреля не определён

В Кремле пока не решили, в каком формате президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на строящуюся АЭС "Аккую" 27 апреля в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

"Единственное, что можно сказать, конечно же, российская сторона так или иначе будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля", — отметил он.

Песков высоко оценил перспективы АЭС "Аккую" для взаимоотношений России и Турции, а также значимость проекта в турецкой энергетике. По его словам, для Анкары "это очень важная веха в развитии страны".

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Напомним, "Аккую" является первой атомной электростанцией, возводящейся в Турции. Строительство с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. Эрдоган не исключил, что Путин сможет лично принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС в конце апреля этого года.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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