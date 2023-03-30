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30 марта, 10:52

Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией, сообщили в МИД

МИД: РФ прекратила действие соглашения с Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено. Сообщение МИД РФ об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года", — говорится в сообщении.

Эстония высылает ещё одного российского дипломата

Эстония высылает ещё одного российского дипломата

Власти Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с Россией в таможенной сфере в сентябре. Премьер прибалтийской страны Кая Каллас тогда заявила, что такое сотрудничество регулирует ЕС, и, следовательно, все государства должны придерживаться единой линии, а не двусторонних отношений.

Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии задержали лидера местного движения "Вместе", ранее посетившего Донецк, а также гражданина России с эстонским видом на жительство и местного политического активиста. Они подозреваются в "установлении связей, направленных против Эстонской Республики".

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Никита Никонов
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