Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией, сообщили в МИД
МИД: РФ прекратила действие соглашения с Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено. Сообщение МИД РФ об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года", — говорится в сообщении.
Власти Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с Россией в таможенной сфере в сентябре. Премьер прибалтийской страны Кая Каллас тогда заявила, что такое сотрудничество регулирует ЕС, и, следовательно, все государства должны придерживаться единой линии, а не двусторонних отношений.
Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии задержали лидера местного движения "Вместе", ранее посетившего Донецк, а также гражданина России с эстонским видом на жительство и местного политического активиста. Они подозреваются в "установлении связей, направленных против Эстонской Республики".
ТАСС / Евгений Епанчинцев