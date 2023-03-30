Как правильно измерять артериальное давление: Инструкция и нормы по возрасту

Следить за артериальным давлением (АД) важно всем, особенно это касается людей, подверженных риску развития гипертонической болезни. Для этого достаточно купить тонометр, но прибор должен фиксировать показатели корректно. РИА "ФедералПресс" приводит советы врачей о том, как подготовиться к процедуре.

Измерять давление нужно в спокойном состоянии, поэтому в течение часа перед процедурой нельзя активничать, а также курить и принимать пищу. В течение двух часов нельзя принимать лекарства, в том числе применять назальные и глазные капли. Измерять давление лучше всего утром, а если вечером, то строго в одно и то же время.

В помещении должно быть комфортно: не холодно и не душно. Источники громких звуков лучше убрать. Врачи советуют занять удобное положение и измерять АД, сидя на диване или стуле, держать спину прямо, обе ступни — на полу, а руки должны быть расслабленными.

Руку с манжетой тонометра не должно ничего сдавливать, на одежду надевать манжету не стоит. Её нужно прикрепить так, чтобы нижний край находился на два сантиметра выше локтя — примерно на уровне сердца. Во время процесса не нужно разговаривать, а саму процедуру стоит повторить через 1–5 минут. Это даст более точные показатели.