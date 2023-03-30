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30 марта, 13:11

Метеозависимым приготовиться: Мощная магнитная буря может начаться на Земле в ближайшие сутки

Учёные предупредили о новых магнитных бурях 31 марта и 1 апреля

<p>На Солнце образовалась массивная корональная дыра, из-за которой к Земле направляются солнечные ветры со скоростью 2,9 миллиона км/ч. Обложка © NASA </p>

На Солнце образовалась массивная корональная дыра, из-за которой к Земле направляются солнечные ветры со скоростью 2,9 миллиона км/ч. Обложка © NASA

На поверхности Солнца появилась огромная корональная дыра, во много раз превышающая размеры Земли. К 31 марта она может направить к нашей планете солнечные ветры со скоростью 2,9 миллиона километров в час. Из-за этого нам грозит новая магнитная буря, пишет New York Post со ссылкой на NASA.

"Корональные дыры — это магнитно открытые области, которые являются одним из источников высокоскоростного солнечного ветра", — уточняют в NASA.

Обсерватория солнечной динамики НАСА всего зафиксировала две дыры, первая из которых появилась ещё 23 марта. Она была в 30 раз больше Земли и также высвобождала солнечные ветры, которые вызвали полярные сияния. Как отметил доцент кафедры космической и климатической физики Университетского колледжа Лондона Даниэль Вершарен, на этот раз буря ожидается с вечера пятницы до утра субботы на этой неделе.

Сигнал из космоса: Откуда в Подмосковье появилось полярное сияние

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Магнитная буря может вывести из строя спутники, ухудшить качество интернета и мобильной связи и повлиять на самочувствие, особенно пожилых и метеозависимых. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Однако не стоит бояться, что вам резко станет плохо, ведь можно заранее подготовиться к магнитной буре, лишь соблюдая несколько правил. Например, постараться снизить уровень стресса, избегать физических перегрузок и переработок, по возможности больше отдыхать, гулять и проветривать помещения, отказаться от вредных привычек и т.д.

Ранее Лайф рассказывал, почему от Солнца начали отрываться "кусочки" и какую опасность это представляет для человечества и всех жителей Земли. Как отметил астроном Владилен Санакоев, подобная активность случается каждые 11 лет и сейчас как раз настал её пик.

Николь Вербер
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