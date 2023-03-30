Метеозависимым приготовиться: Мощная магнитная буря может начаться на Земле в ближайшие сутки

На поверхности Солнца появилась огромная корональная дыра, во много раз превышающая размеры Земли. К 31 марта она может направить к нашей планете солнечные ветры со скоростью 2,9 миллиона километров в час. Из-за этого нам грозит новая магнитная буря, пишет New York Post со ссылкой на NASA.

"Корональные дыры — это магнитно открытые области, которые являются одним из источников высокоскоростного солнечного ветра", — уточняют в NASA.

Обсерватория солнечной динамики НАСА всего зафиксировала две дыры, первая из которых появилась ещё 23 марта. Она была в 30 раз больше Земли и также высвобождала солнечные ветры, которые вызвали полярные сияния. Как отметил доцент кафедры космической и климатической физики Университетского колледжа Лондона Даниэль Вершарен, на этот раз буря ожидается с вечера пятницы до утра субботы на этой неделе.

Магнитная буря может вывести из строя спутники, ухудшить качество интернета и мобильной связи и повлиять на самочувствие, особенно пожилых и метеозависимых. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Однако не стоит бояться, что вам резко станет плохо, ведь можно заранее подготовиться к магнитной буре, лишь соблюдая несколько правил. Например, постараться снизить уровень стресса, избегать физических перегрузок и переработок, по возможности больше отдыхать, гулять и проветривать помещения, отказаться от вредных привычек и т.д.