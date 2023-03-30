Эльфова чаша: Первый весенний гриб заметили в Москве и области

Грибной сезон в Подмосковье и столице только начинается, но любителей "тихой охоты" уже может порадовать появление в лесах первого весеннего гриба с красивым названием саркосцифа, или эльфова чаша. По словам миколога Михаила Вишневского, сейчас это единственный гриб, который собирают в Московском регионе.

В беседе с РИАМО миколог посоветовал грибникам отправляться в столичные лесопарки, например в "Лосиный остров" или "Битцу", где на несколько градусов потеплее.

Гриб саркосцифа не заметить невозможно: он похож на пиалу светлого оттенка, которая изнутри окрашена в ярко-красный. У него есть и соответствующее название — алая эльфова чаша. По словам Вишневского, гриб абсолютно безопасный, "скорее безвкусный".

"Такая чашечка диаметром несколько сантиметров обычно растёт большими колониями. Это реально практически первый съедобный весенний гриб, который идёт ещё до сморчков, строчков — до них ещё далеко", — рассказал миколог.