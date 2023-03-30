Названы плюсы программы льготных автокредитов для россиян

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков оценил возобновление программы льготного автокредитования для некоторых категорий россиян. В беседе с RT он отметил, что подобные меры полезны в любом случае.

"Любая программа поддержки конечного потребителя — очень хороший инструмент. Она помогает и покупателям, и производителям. Эти деньги не дарятся, а возвращаются в казну в виде налогов разных уровней", — сказал автоэксперт.

Кадаков объяснил, что главный плюс автокредитования — полное задействование и производства, и поставщиков, и дилеров. Конечно, средства не возвращаются одномоментно, но эта услуга выгодна всем: покупателям, производителю и государству, заключил он.