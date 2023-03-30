"Самый дорогой" косметолог России обвинила бывшую сотрудницу в краже 900 тысяч рублей

Косметолог и блогерша Айгуль Абдуллина обвинила бывшую подчинённую в краже около 900 тысяч рублей: якобы та устроила себе шопинг на деньги компании и украла из офиса ноутбук. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, претензии у 28-летней Абдуллиной возникли к 41-летней экс-управляющей московским салоном Ирине. Бизнесвумен уверяет, что женщина при увольнении не вернула корпоративную карточку и потратила 820 тысяч рублей на покупки в магазинах, а также забрала из офиса ноутбук. Сама же Ирина в беседе с SHOT заявила, что всё это неправда. Женщина утверждает, что уволилась год назад, а картой распоряжалась только хозяйка салона.

Абдуллина, называющая себя самым дорогим косметологом России, владеет бьюти-клиниками в Уфе и Москве. В "Инстаграме"* на девушку подписано чуть более 65 тысяч пользователей, при этом она уверяет, что у неё более миллиона клиентов по всему миру, в том числе знаменитости.

Ранее Лайф писал, что москвичка обвинила улетевшего в Дубай мужа-француза в краже более полумиллиона рублей. Мужчина вернулся в квартиру, где не застал ни жену, ни детей, но нашёл 600 тысяч рублей и отправился с ними обратно в ОАЭ.