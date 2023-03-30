Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 12:59

От грибка до патологий: Трихолог перечислила 8 неожиданных причин перхоти

Трихолог Удалова объяснила, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать перхоть

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Порой перхоть может быть вызвана негативным воздействием на кожу головы: неправильным шампунем или бальзамом. В этом случае первым шагом к решению проблемы станет смена средств для ухода. Но в большинстве случаев появление белых хлопьев говорит о различных заболеваниях. Врач-трихолог, дерматовенеролог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ирина Удалова в беседе с Лайфом объяснила, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать перхоть.

"Белые хлопья на одежде и волосах, зуд и раздражение кожи головы лишь в редких случаях являются последствиями неправильно подобранного шампуня. Зачастую перхоть — это симптом различных заболеваний", — заметила собеседница Лайфа и перечислила возможные причины:

  • патологии ЖКТ;
  • дефицит витаминов и микроэлементов;
  • патологии эндокринной системы;
  • грибок или себорейный дерматит.

Также причинами появления перхоти могут стать курение, нездоровое питание, затяжной стресс и, конечно, неправильный уход. Чтобы выяснить точную причину проблемы, Ирина Удалова советует обращаться к врачу. Трихолог составляет для каждого персональный план, который может включать приём медикаментов, лечение сопутствующих заболеваний, криомассаж, мезотерапию, плазмотерапию, подбор средств по уходу за волосами, рекомендации по питанию.

Названы опасные заболевания, которые можно подхватить через обыкновенную расчёску

Названы опасные заболевания, которые можно подхватить через обыкновенную расчёску

Ранее Лайф рассказывал о нескольких хитростях, которые надолго помогут сохранить волосы чистыми.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров