От грибка до патологий: Трихолог перечислила 8 неожиданных причин перхоти
Трихолог Удалова объяснила, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать перхоть
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Порой перхоть может быть вызвана негативным воздействием на кожу головы: неправильным шампунем или бальзамом. В этом случае первым шагом к решению проблемы станет смена средств для ухода. Но в большинстве случаев появление белых хлопьев говорит о различных заболеваниях. Врач-трихолог, дерматовенеролог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ирина Удалова в беседе с Лайфом объяснила, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать перхоть.
"Белые хлопья на одежде и волосах, зуд и раздражение кожи головы лишь в редких случаях являются последствиями неправильно подобранного шампуня. Зачастую перхоть — это симптом различных заболеваний", — заметила собеседница Лайфа и перечислила возможные причины:
- патологии ЖКТ;
- дефицит витаминов и микроэлементов;
- патологии эндокринной системы;
- грибок или себорейный дерматит.
Также причинами появления перхоти могут стать курение, нездоровое питание, затяжной стресс и, конечно, неправильный уход. Чтобы выяснить точную причину проблемы, Ирина Удалова советует обращаться к врачу. Трихолог составляет для каждого персональный план, который может включать приём медикаментов, лечение сопутствующих заболеваний, криомассаж, мезотерапию, плазмотерапию, подбор средств по уходу за волосами, рекомендации по питанию.