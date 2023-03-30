От грибка до патологий: Трихолог перечислила 8 неожиданных причин перхоти

Порой перхоть может быть вызвана негативным воздействием на кожу головы: неправильным шампунем или бальзамом. В этом случае первым шагом к решению проблемы станет смена средств для ухода. Но в большинстве случаев появление белых хлопьев говорит о различных заболеваниях. Врач-трихолог, дерматовенеролог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ирина Удалова в беседе с Лайфом объяснила, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать перхоть.

"Белые хлопья на одежде и волосах, зуд и раздражение кожи головы лишь в редких случаях являются последствиями неправильно подобранного шампуня. Зачастую перхоть — это симптом различных заболеваний", — заметила собеседница Лайфа и перечислила возможные причины:

патологии ЖКТ;

дефицит витаминов и микроэлементов;

патологии эндокринной системы;

грибок или себорейный дерматит.