Названо 3 признака опасного кашля

Кашель — это защитная реакция организма на внешние факторы, но далеко не всегда это явление безобидно. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" терапевт Сергей Шубин назвал случаи, когда при кашле необходимо срочно обратиться к врачу.

Доктор напомнил, что кашель бывает продуктивный с мокротой, сухой и психогенный. Но если человек продолжает кашлять при температуре от 38 градусов и выше, нужно обратиться за помощью. Также должен насторожить кашель с гнойной мокротой.

Тем более не стоит откладывать визит к врачу, если в мокроте есть кровь. Самолечение и отсутствие консультации с врачом в таком случае могут привести к пневмонии. А вот если кашель длится от двух недель, это может говорить о наличии у человека бронхиальной астмы, пояснил Шубин.