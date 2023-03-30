Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Турцию 6–7 апреля по приглашению министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"С 6 по 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес", — сказала Захарова на брифинге.

Захарова добавила, что, в частности, Лавров и Чавушоглу обсудят энергетику, торговлю, туризм, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по ситуации на Украине, в Сирии, Нагорном Карабахе, Центральной Азии и Афганистане.