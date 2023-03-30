Лавров посетит Турцию 6–7 апреля
Захарова: Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию 6–7 апреля
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Турцию 6–7 апреля по приглашению министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"С 6 по 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес", — сказала Захарова на брифинге.
Захарова добавила, что, в частности, Лавров и Чавушоглу обсудят энергетику, торговлю, туризм, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по ситуации на Украине, в Сирии, Нагорном Карабахе, Центральной Азии и Афганистане.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил визит в страну президента РФ Владимира Путина в конце апреля. Российский лидер может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции "Аккую".