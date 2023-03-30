Медведев выступил против вражды по отношению к гражданам западных стран
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил против вражды к гражданам западных стран. Об этом он заявил на заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".
"Сегодня требуются ещё более решительные и комплексные меры борьбы с неоколониализмом. При этом речь не идёт, конечно, о враждебных действиях по отношению к гражданам стран, которые живут в западном мире. Это, конечно, не так", — уточнил политик.
По мнению Медведева, необходимо направить усилия на устранение деструктивного неравенства, создающегося с помощью практик неоколониализма, и содействовать переходу на сбалансированный путь развития для всего человечества.
В ходе выступления замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отметил, что, несмотря на падение колониальной системы, её опасное наследие искоренить всё ещё не удаётся. При этом он добавил, что против построения многополярного мира выступает целый ряд стран, которые привыкли мыслить в логике собственной исключительности и глобального доминирования.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина