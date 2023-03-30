Медведев призвал искоренить опасное колониальное наследие

Колониальная система рухнула, но её опасное наследие искоренить всё ещё не удаётся, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на первом заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

"Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие. Понятно, что сама колониальная система рухнула, но её наследие сохраняется", — сказал Медведев.

По его оценке, построение многополярного мира вызывает неприятие у целого ряда стран, тех, кто привык мыслить в логике собственной исключительности, глобального доминирования. Медведев убеждён в необходимости ещё более решительных и комплексных мер борьбы с неоколониализмом. Но он пояснил, что не имеет в виду враждебные действия по отношению к гражданам западных стран. Политик призывает направить усилия на устранение деструктивного неравенства, которое создаётся наследием неоколониализма, содействовать переходу на сбалансированный путь развития для всего человечества.