Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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30 марта, 12:35

Медведев призвал искоренить опасное колониальное наследие

Колониальная система рухнула, но её опасное наследие искоренить всё ещё не удаётся, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на первом заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

"Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие. Понятно, что сама колониальная система рухнула, но её наследие сохраняется", — сказал Медведев.

По его оценке, построение многополярного мира вызывает неприятие у целого ряда стран, тех, кто привык мыслить в логике собственной исключительности, глобального доминирования. Медведев убеждён в необходимости ещё более решительных и комплексных мер борьбы с неоколониализмом. Но он пояснил, что не имеет в виду враждебные действия по отношению к гражданам западных стран. Политик призывает направить усилия на устранение деструктивного неравенства, которое создаётся наследием неоколониализма, содействовать переходу на сбалансированный путь развития для всего человечества.

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Ранее зампред Совбеза заявил о стремлении Запада дестабилизировать политическую ситуацию в России, чтобы раздробить страну на части. Он уверен, что РФ "точно бы разорвали на куски" без превосходства в ядерном оружии.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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