Россиянин убивал жену, пока их сын снимал всё на видео
РИА "Новости": Житель Омской области до смерти забил жену, а их сын снимал истязания на видео
Житель села Изюмовка Омской области из ревности до смерти избил жену, а процесс истязания снимал на видео их сын. Об этом сообщает РИА "Новости".
Убийство произошло 29 марта, 41-летний мужчина на почве ревности избил 39-летнюю жену, после чего она скончалась от многочисленных травм. Эту информацию подтверждают в региональном управлении СК. Но СМИ приводят жуткие подробности преступления.
Так, по данным источника, мужчина якобы не раз заставал супругу с любовниками, после чего избивал её, а процесс снимал на видео их сын, который "осуждал поведение женщины". Вероятно, так получилось и в этот раз. Агентство утверждает, что в телефоне ревнивца обнаружены кадры с избиениями. Официально эта информация пока не подтверждена.
Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Сколько лет сыну, ставшему свидетелем гибели матери, не уточняется.
Психотерапевт раскрыла тайны мозга девочки, которая наняла киллеров для матери и наблюдала за убийством
А ранее 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей. Она впустила убийц в квартиру и ждала возвращения жертвы. После прихода женщины киллеры набросились на неё и задушили, а спустя два дня тело выбросили в мусорку.
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