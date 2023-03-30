Россиянин убивал жену, пока их сын снимал всё на видео

Житель села Изюмовка Омской области из ревности до смерти избил жену, а процесс истязания снимал на видео их сын. Об этом сообщает РИА "Новости".

Убийство произошло 29 марта, 41-летний мужчина на почве ревности избил 39-летнюю жену, после чего она скончалась от многочисленных травм. Эту информацию подтверждают в региональном управлении СК. Но СМИ приводят жуткие подробности преступления.

Так, по данным источника, мужчина якобы не раз заставал супругу с любовниками, после чего избивал её, а процесс снимал на видео их сын, который "осуждал поведение женщины". Вероятно, так получилось и в этот раз. Агентство утверждает, что в телефоне ревнивца обнаружены кадры с избиениями. Официально эта информация пока не подтверждена.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Сколько лет сыну, ставшему свидетелем гибели матери, не уточняется.