Евро подскочил выше 84 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро подошёл к отметке в 84 рубля и продолжил движение наверх, последний раз такой показатель фиксировался 20 апреля 2022 года. Об этом говорит информация с валютных торгов Московской биржи.

По данным на 15:28 (по Москве), евро продемонстрировал рост на 0,24%, до 84,005 рубля. А уже к 15:42 (по Москве) темпы ускорились до 0,28% и курс остановился на отметке в 84,03 рубля. При этом американская валюта упала до 77,06 рубля (на 0,12%).