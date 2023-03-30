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30 марта, 13:38

Евро подскочил выше 84 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро подошёл к отметке в 84 рубля и продолжил движение наверх, последний раз такой показатель фиксировался 20 апреля 2022 года. Об этом говорит информация с валютных торгов Московской биржи.

По данным на 15:28 (по Москве), евро продемонстрировал рост на 0,24%, до 84,005 рубля. А уже к 15:42 (по Москве) темпы ускорились до 0,28% и курс остановился на отметке в 84,03 рубля. При этом американская валюта упала до 77,06 рубля (на 0,12%).

Надвигается новая волна колебания курсов валют: К каким отметкам устремился рубль

Надвигается новая волна колебания курсов валют: К каким отметкам устремился рубль

Ранее обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN заявил, что, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, Америка неминуемо столкнётся с масштабным экономическим кризисом.

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Татьяна Миссуми
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