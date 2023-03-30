Большинство петербуржцев заявили, что знают о депрессии не понаслышке

Большинство петербуржцев понимают, что такое депрессия, и даже сталкивались с таким диагнозом у себя или знакомых. Такой вывод следует из результатов опроса, проведённого газетой "Петербургский дневник".

Так, 52% опрошенных сказали, что знают о существовании депрессии, но лично не сталкивались. 25% признались, что такой диагноз был подтверждён у них / их знакомых.

О том, "что такое депрессия", не знают только 7% жителей Северной столицы. 5% респондентов заявили, что депрессия — это выдумки, ещё 11% не ответили никак.

Тем не менее подавляющее большинство петербуржцев (82%) признались, что они и их близкие никогда не обращались за помощью к психологам на горячую линию. 11% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.