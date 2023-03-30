Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции открыл новые фармацевтические производства в Санкт-Петербурге, Калининграде и Саранске.

Владимир Путин открыл три новых фармпроизводства в Петербурге, Калининграде и Саранске. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Сегодня мы открываем сразу три новых крупных фармацевтических предприятия. Это завод компании "Биохимик" в Саранске — здесь будут выпускаться субстанции для изготовления лекарств", — сказал глава государства.

В Калининграде, по словам Путина, приступил к работе завод по производству лекарственных препаратов "Отисифарм Про", а в Санкт-Петербурге вводится вторая очередь завода "Фармасинтез-Норд". Глава государства отметил, что устойчивая, ритмичная работа фармотрасли имеет значение для всей страны и обеспечения наших граждан доступными лекарствами. При этом он добавил, что в целом отрасль демонстрирует позитивную динамику.

"Сегодняшнее событие — ещё один шаг в наращивании выпуска отечественных эффективных лекарств, которые заменят импортные аналоги", — подчеркнул президент.