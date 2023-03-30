В МИД прокомментировали возможное присоединение Армении к Римскому статуту МУС

Тема возможного присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия надеется, что эта история будет урегулирована в союзническом ключе, отметила дипломат.

"Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и приемлемом ключе", — сказала Захарова на брифинге.