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30 марта, 14:30

В МИД прокомментировали возможное присоединение Армении к Римскому статуту МУС

Захарова: РФ рассчитывает на урегулирование возможного присоединения Армении к Римскому статуту МУС

Тема возможного присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия надеется, что эта история будет урегулирована в союзническом ключе, отметила дипломат.

"Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и приемлемом ключе", — сказала Захарова на брифинге.

В Армении оппозиция назвала политической слепотой присоединение к Римскому статуту МУС

В Армении оппозиция назвала политической слепотой присоединение к Римскому статуту МУС

Ранее Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону республики. Теперь его должен ратифицировать парламент страны. Если это случится, то власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, на которых МУС выписал ордера на "арест".

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Никита Никонов
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