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30 марта, 15:00

Юрий Титов рассказал, с кем из участниц "Фабрики звёзд" пытался заняться сексом в женской комнате

Певец Юрий Титов со стыдом вспомнил о сексе в женской комнате на "Фабрике звёзд"

<p>Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@yana_chu/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Яна Чурикова</a></p>

Обложка © YouTube / Яна Чурикова

Певец Юрий Титов в интервью Яне Чуриковой рассказал, как пытался заняться сексом с Евгенией Волконской во время их совместного проживания в доме участников шоу "Фабрика звёзд". Видео опубликовано на ютуб-канале телеведущей.

"На самом деле так себе достижение. Как я мог догадаться, в женской комнате… Рядом Алекса несовершеннолетняя, Ксюша Ларина. Они: "Это возмутительно! Ну-ка быстро вышли отсюда!" На самом деле это ужасно", — вспоминает Титов.

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Отношения Юрия и Евгении были страстными, но быстро закончились. Оказалось, что у девушки был возлюбленный, который наблюдал за её отношениями с Титовым по телевизору. Причём Юрий не знал о его существовании.

Ранее певец Доминик Джокер помечтал о новом сезоне "Фабрики звёзд". По мнению участника четвёртого сезона шоу, программа могла бы стать актуальным событием для аудитории.

Никита Никонов
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