Юрий Титов рассказал, с кем из участниц "Фабрики звёзд" пытался заняться сексом в женской комнате

Певец Юрий Титов в интервью Яне Чуриковой рассказал, как пытался заняться сексом с Евгенией Волконской во время их совместного проживания в доме участников шоу "Фабрика звёзд". Видео опубликовано на ютуб-канале телеведущей.

"На самом деле так себе достижение. Как я мог догадаться, в женской комнате… Рядом Алекса несовершеннолетняя, Ксюша Ларина. Они: "Это возмутительно! Ну-ка быстро вышли отсюда!" На самом деле это ужасно", — вспоминает Титов.

Отношения Юрия и Евгении были страстными, но быстро закончились. Оказалось, что у девушки был возлюбленный, который наблюдал за её отношениями с Титовым по телевизору. Причём Юрий не знал о его существовании.