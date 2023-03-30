Юрий Титов рассказал, с кем из участниц "Фабрики звёзд" пытался заняться сексом в женской комнате
Певец Юрий Титов со стыдом вспомнил о сексе в женской комнате на "Фабрике звёзд"
Обложка © YouTube / Яна Чурикова
Певец Юрий Титов в интервью Яне Чуриковой рассказал, как пытался заняться сексом с Евгенией Волконской во время их совместного проживания в доме участников шоу "Фабрика звёзд". Видео опубликовано на ютуб-канале телеведущей.
"На самом деле так себе достижение. Как я мог догадаться, в женской комнате… Рядом Алекса несовершеннолетняя, Ксюша Ларина. Они: "Это возмутительно! Ну-ка быстро вышли отсюда!" На самом деле это ужасно", — вспоминает Титов.
Отношения Юрия и Евгении были страстными, но быстро закончились. Оказалось, что у девушки был возлюбленный, который наблюдал за её отношениями с Титовым по телевизору. Причём Юрий не знал о его существовании.
Ранее певец Доминик Джокер помечтал о новом сезоне "Фабрики звёзд". По мнению участника четвёртого сезона шоу, программа могла бы стать актуальным событием для аудитории.