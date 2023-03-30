Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 14:43

Актёр Стас Садальский оказался в больнице

<p>Актёр Стас Садальский. Фото © T.me / <a href="https://t.me/stassadal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stassadal</a></p>

Актёр Стас Садальский. Фото © T.me / stassadal

Актёр Стас Садальский сообщил, что находится в больнице, с помощью фотографии своей руки под капельницей. Он пояснил: пришёл в госпиталь на обследование.

Фото © T.me / stassadal

Фото © T.me / stassadal

По словам одиозного артиста, у него тонкие и хрупкие вены, а это создаёт проблемы медсёстрам при постановке капельниц и уколов. Садальский рассказал, что в госпитале, где он проходит обследование, есть зарубежный прибор, который облегчает работу с такими пациентами и позволяет мгновенно найти место для укола. Артист заявил, что такой аппарат должен быть в каждом медучреждении страны. А вот о причине сдачи анализов Садальский распространяться не стал.

"Вся в капельницах": Олимпийская чемпионка Резцова перенесла сердечный приступ

"Вся в капельницах": Олимпийская чемпионка Резцова перенесла сердечный приступ

Ранее врачи остановили развитие некроза у российского фигуриста Романа Костомарова, который пережил уже несколько ампутаций.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Станислав Садальский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров