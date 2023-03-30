Актёр Стас Садальский оказался в больнице

Актёр Стас Садальский сообщил, что находится в больнице, с помощью фотографии своей руки под капельницей. Он пояснил: пришёл в госпиталь на обследование.

По словам одиозного артиста, у него тонкие и хрупкие вены, а это создаёт проблемы медсёстрам при постановке капельниц и уколов. Садальский рассказал, что в госпитале, где он проходит обследование, есть зарубежный прибор, который облегчает работу с такими пациентами и позволяет мгновенно найти место для укола. Артист заявил, что такой аппарат должен быть в каждом медучреждении страны. А вот о причине сдачи анализов Садальский распространяться не стал.