"Как мешок с картошкой": В Сети ополчились на отца юной фигуристки Лебедевой из-за жёсткой дрессуры

Отец восьмилетней фигуристки Мирославы Лебедевой возомнил себя великим тренером и, применяя жестокие методы, решил вырастить олимпийскую чемпионку. Кадры воспитания девочки публикует в телеграм-канале обозреватель фигурного катания Елена Родина.

Очевидцы сняли, как мужчина после тренировки отчитывает дочь. Он грубо бросает её, из-за чего та отлетает на несколько метров и падает. Девочка навзрыд плачет и остаётся лежать. Отец подходит, поднимает её за шиворот и толкает к выходу.

Отец фигуристки Мирославы Лебедевой жестоко воспитывает дочь. Видео © t.me / Елена Родина

"Ты чё, со мной играть тут вздумала? Актёрское мастерство на льду показывать нужно, а не здесь!" — говорит мужчина.

На "Ютубе" отец ведёт канал от имени юной фигуристки, где хвастается успехами дочери, очередными спортивными разрядами, а также выкладывает эпизоды тренировочного процесса. На кадрах мужчина обзывает Мирославу толстой и мешком с картошкой и обвиняет в набранной паре килограммов. А на льду он смеётся над дочерью, хотя она в слезах объясняет, что у неё невыносимо заболело бедро, но её вновь принуждают к занятиям.

Пользователи заметили, что на всех видео ребёнок не пытается перечить родителю, молчит или плачет, не улыбается и боязливо слушается. Многие сочли, что мужчина так реализует собственные амбиции, ломая при этом детскую психику.

"Хейта много, но нас он абсолютно не трогает. Много сочинений, фантазий и других иллюзий. Мы, к сожалению, тоже не олимпийские чемпионы и даже не народные артисты, чтобы такие ситуации комментировать", — так ответил RT отец фигуристки, комментируя методы воспитания.