Глава РФС оценил вопрос об участии сборной России в турнире Центрально-Азиатской ассоциации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков призвал тщательно подумать и подготовиться, прежде чем принимать решение об участии национальной сборной в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) этим летом.

"Мы должны рассматривать все возможности, должна быть рациональность. Мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяют сборной развиваться и будут интересны болельщикам. Чтобы принять решение, нужно собрать достаточный объём информации, где и на каких полях будем играть", — заявил журналистам Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.

После можно принимать решение о том, что выбрать — Центрально-Азиатскую ассоциацию либо вариант проведения других товарищеских матчей.