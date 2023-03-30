Глава РФС оценил вопрос об участии сборной России в турнире Центрально-Азиатской ассоциации
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков призвал тщательно подумать и подготовиться, прежде чем принимать решение об участии национальной сборной в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) этим летом.
"Мы должны рассматривать все возможности, должна быть рациональность. Мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяют сборной развиваться и будут интересны болельщикам. Чтобы принять решение, нужно собрать достаточный объём информации, где и на каких полях будем играть", — заявил журналистам Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.
После можно принимать решение о том, что выбрать — Центрально-Азиатскую ассоциацию либо вариант проведения других товарищеских матчей.
Ранее министр спорта Матыцин сообщил, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Китаем. Проблем возникнуть не должно: матчи с командами Ирана, Ирака, Узбекистана и других стран-партнёров были организованы успешно, отметил он.
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