Президент РФС не видит оснований для отмены Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не видит оснований для полной отмены паспортов футбольного болельщика (Fan ID). По его оценке, Fan ID как техническая система работает.

"Сейчас не вижу оснований, чтобы эту систему отменили. Понимаем, что карта болельщика отчасти повлияла на посещаемость. Безопасность людей для нас приоритет, власти приняли такое решение", — объяснил свою позицию журналистам Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.

А генеральный секретарь союза Максим Митрофанов в свою очередь отметил, что ему неизвестно ни об одном случае подачи апелляции по отказу в выдаче карты болельщика.