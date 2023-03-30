Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 16:53

Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении

Российские войска отражают попытки ВСУ провести контратаки на Угледарском направлении Волновахского района ДНР. Об этом рассказал в эфире канала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.

"На Угледарском направлении позиционное противостояние, то есть попытки противника контратаковать, где-то провести разведку боем. Наши подразделения достаточно успешно всё отражают и при возможности улучшают свои позиции", — сказал Пушилин.

ВС РФ за сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВС РФ за сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Тем временем Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали активно стягивать натовскую технику на Запорожский фронт. Одной из причин такого сосредоточения вооружения может быть попытка украинских военных пойти в контрнаступление на этом участке.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Денис Пушилин
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров