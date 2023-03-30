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Опубликовано 30 марта 2023, 16:53
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Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении

Российские войска отражают попытки ВСУ провести контратаки на Угледарском направлении Волновахского района ДНР. Об этом рассказал в эфире канала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.

"На Угледарском направлении позиционное противостояние, то есть попытки противника контратаковать, где-то провести разведку боем. Наши подразделения достаточно успешно всё отражают и при возможности улучшают свои позиции", — сказал Пушилин.

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ВС РФ за сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Тем временем Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали активно стягивать натовскую технику на Запорожский фронт. Одной из причин такого сосредоточения вооружения может быть попытка украинских военных пойти в контрнаступление на этом участке.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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