Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении
Российские войска отражают попытки ВСУ провести контратаки на Угледарском направлении Волновахского района ДНР. Об этом рассказал в эфире канала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.
"На Угледарском направлении позиционное противостояние, то есть попытки противника контратаковать, где-то провести разведку боем. Наши подразделения достаточно успешно всё отражают и при возможности улучшают свои позиции", — сказал Пушилин.
Тем временем Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали активно стягивать натовскую технику на Запорожский фронт. Одной из причин такого сосредоточения вооружения может быть попытка украинских военных пойти в контрнаступление на этом участке.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ