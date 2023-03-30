Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении

Российские войска отражают попытки ВСУ провести контратаки на Угледарском направлении Волновахского района ДНР. Об этом рассказал в эфире канала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.

"На Угледарском направлении позиционное противостояние, то есть попытки противника контратаковать, где-то провести разведку боем. Наши подразделения достаточно успешно всё отражают и при возможности улучшают свои позиции", — сказал Пушилин.