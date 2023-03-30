Белый дом не знает о приказах Путина перебросить ядерное оружие в Белоруссию

США не видят переброски тактического ядерного оружия России в Белоруссию, а также признаков намерения применить его на Украине. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели никаких указаний на то, что он [президент РФ Владимир Путин] уже сделал это, то есть указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине", — заметил Кирби.