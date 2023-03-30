Белый дом не знает о приказах Путина перебросить ядерное оружие в Белоруссию
Белый дом не видит переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию
Белорусский "Искандер". Фото © t.me / Министерство обороны Республики Беларусь / Павел Матусевич, Евгений Лопушко
США не видят переброски тактического ядерного оружия России в Белоруссию, а также признаков намерения применить его на Украине. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не видели никаких указаний на то, что он [президент РФ Владимир Путин] уже сделал это, то есть указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине", — заметил Кирби.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.