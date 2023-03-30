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30 марта, 17:27

Белый дом не знает о приказах Путина перебросить ядерное оружие в Белоруссию

Белый дом не видит переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию

<p>Белорусский "Искандер". Фото ©<a href="https://t.me/modmilby/23702" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> t.me / Министерство обороны Республики Беларусь / Павел Матусевич, Евгений Лопушко</a></p>

Белорусский "Искандер". Фото © t.me / Министерство обороны Республики Беларусь / Павел Матусевич, Евгений Лопушко

США не видят переброски тактического ядерного оружия России в Белоруссию, а также признаков намерения применить его на Украине. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели никаких указаний на то, что он [президент РФ Владимир Путин] уже сделал это, то есть указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его на Украине", — заметил Кирби.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

Андрей Бражников
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