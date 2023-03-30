Грузчик из Мытищ обнёс склад с унитазами на 200 тысяч и просадил их за четыре дня

Житель Мытищ работал обычным грузчиком, но это не помешало ему провернуть "гениальную" аферу и обнести склад с унитазами. Как узнал телеграм-канал SHOT, мужчина наворовал фарфоровой сантехники на 200 тысяч, потратил куш за четыре дня, а потом, воодушевлённый успешным делом, пошёл рассказывать о своих подвигах полицейским.

По данным канала, 43-летний Виталий Щ. трудился грузчиком на местной оптовой фирме, но позднее уволился. Мысль о том, что он знает все входы и выходы в помещение, не давала ему покоя, и он захотел воспользоваться этими ценными знаниями. Так мужчина и решил обворовать склад с унитазами. Для этого он скрутил номера с давно заброшенной у дома машины, прикрутил их на арендованный фургон и ночью поехал на "туалетное дело".

Подъехав к ангару, грузчик вскрыл дверь и отключил камеры, после чего принялся таскать со склада унитазы. Когда машина была под завязку забита, он отправился к местным скупщикам и перепродал наворованное за 200 тысяч. На радостях он потратил деньги за четыре дня, а после решил поделиться своим хитрым планом с полицейскими. Они приняли чистосердечное признание и теперь ищут унитазы по всей столице.