Миранчук из-за травмы может пропустить матч "Торино" — "Сассуоло"
Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / Zuma
Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук восстанавливается после повреждения мышцы и чувствует себя лучше, сообщили в итальянском ПФК. Комментарий пресс-службы приводит издание "Спорт-Экспресс".
"Алексей продолжает восстанавливаться. Он чувствует себя лучше, но участие в матче с "Сассуоло" в понедельник всё ещё под вопросом", — уточнили в пресс-службе клуба.
27-летний футболист получил травму ноги, из-за чего ему пришлось пропустить сбор национальной команды в марте и товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).