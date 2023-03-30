Миранчук из-за травмы может пропустить матч "Торино" — "Сассуоло"

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук восстанавливается после повреждения мышцы и чувствует себя лучше, сообщили в итальянском ПФК. Комментарий пресс-службы приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Алексей продолжает восстанавливаться. Он чувствует себя лучше, но участие в матче с "Сассуоло" в понедельник всё ещё под вопросом", — уточнили в пресс-службе клуба.