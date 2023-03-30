Дмитрий Киселёв получил почётное звание "Золотое перо российской журналистики"
Дмитрий Киселёв. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв стал обладателем почётного звания "Золотое перо российской журналистики".
"Любой мир — это результат войны. Мира после Второй мировой войны хватило до наших дней. Сейчас идёт война за новый мир, именно поэтому для каждого из нас, для меня и Союза журналистов это важнейший период в жизни. Будем ему соответствовать", — сказал Киселёв в рамках церемонии.
Среди его коллег почётного звания "Легенда российской журналистики" были удостоены главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов, а также главреды газет "Труд" и "Крымская правда" Валерий Симонов и Михаил Бахарев.
В рамках премии "Золотое перо России" орден Мужества получил первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Также награждён медалью "За храбрость" корреспондент "Таврии" Даниил Черных, попавший осенью в Херсонской области под обстрел. Государственные награды вручал глава Минцифры Максут Шадаев.
Ранее Лайф рассказывал, что цикл наших документальных фильмов "1418 дней подвига" отметили благодарностями на Премии Минобороны. Их получили заместитель главного редактора Ольга Рогожина и специальный корреспондент Жанна Карпенко.