Дмитрий Киселёв получил почётное звание "Золотое перо российской журналистики"

"Любой мир — это результат войны. Мира после Второй мировой войны хватило до наших дней. Сейчас идёт война за новый мир, именно поэтому для каждого из нас, для меня и Союза журналистов это важнейший период в жизни. Будем ему соответствовать", — сказал Киселёв в рамках церемонии.