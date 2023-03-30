Последняя жительница села в Дагестане более 30 лет ждёт пропавшего без вести сына

Долгожительница Патимат Саидова из горного села Амуши в Дагестане осталась совсем без соседей, однако не желает покидать родной дом. По данным SHOT, люди стали уезжать из населённого пункта ещё в семидесятые, и сейчас 92-летняя Патимат осталась единственной жительницей.

Дагестанская бабушка всю жизнь живёт в родном селе. Видео © Telegram / SHOT

Дети и внуки постоянно навещают бабушку, однако на уговоры та не поддаётся, не собираясь покидать родной дом. На это не повлиял даже пожар, случившийся несколько лет назад. Сама Патимат тогда не пострадала, так как в этот момент работала в огороде.

Женщина сама ходит на реку за водой и выращивает кукурузу. А ещё много молится. Патимат Саидова уже более 30 лет ждёт сына, пропавшего без вести. Она верит, что когда-то он вернётся домой.