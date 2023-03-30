Звезда "Дома-2" пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем
Экс-участница "Дома-2" Рапунцель заявила, что ей придётся продать квартиру из-за развода
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на необходимость продажи квартиры из-за развода с мужем. Об этом она написала в соцсети.
По словам Рапунцель, она хотела, чтобы супруг оставил жильё их детям, однако мужчина отказался от такого предложения, поэтому продажа недвижимости стала единственно возможным вариантом.
"Так не хочу продавать квартиру, я столько в неё вложила, но он ничего не оставит своим детям, даже сейчас он их не содержит", — сообщила бывшая звезда телешоу.
Ранее актриса Кристина Асмус назвала настоящую причину, почему не съезжает из дома экс-супруга Гарика Харламова. Актриса заметила, что на вопросы о коротком отдыхе подруги часто советовали ей загородные отели, однако она не понимала смысла этого, ведь у неё есть всё то же самое, только бесплатно.
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