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30 марта, 20:10

Звезда "Дома-2" пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем

Экс-участница "Дома-2" Рапунцель заявила, что ей придётся продать квартиру из-за развода

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на необходимость продажи квартиры из-за развода с мужем. Об этом она написала в соцсети.

По словам Рапунцель, она хотела, чтобы супруг оставил жильё их детям, однако мужчина отказался от такого предложения, поэтому продажа недвижимости стала единственно возможным вариантом.

"Так не хочу продавать квартиру, я столько в неё вложила, но он ничего не оставит своим детям, даже сейчас он их не содержит", — сообщила бывшая звезда телешоу.

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Ранее актриса Кристина Асмус назвала настоящую причину, почему не съезжает из дома экс-супруга Гарика Харламова. Актриса заметила, что на вопросы о коротком отдыхе подруги часто советовали ей загородные отели, однако она не понимала смысла этого, ведь у неё есть всё то же самое, только бесплатно.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olyarapunzel

Юлия Коновалова
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