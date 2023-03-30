Звезда "Дома-2" пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на необходимость продажи квартиры из-за развода с мужем. Об этом она написала в соцсети.

По словам Рапунцель, она хотела, чтобы супруг оставил жильё их детям, однако мужчина отказался от такого предложения, поэтому продажа недвижимости стала единственно возможным вариантом.

"Так не хочу продавать квартиру, я столько в неё вложила, но он ничего не оставит своим детям, даже сейчас он их не содержит", — сообщила бывшая звезда телешоу.