Бразилия не будет подписывать антироссийскую декларацию "саммита за демократию"

Бразилия не станет подписывать декларацию, принятую по итогам пленарного заседания второго "саммита за демократию". Причиной данного решения, по информации газеты Globo, стала антироссийская направленность документа.

Как сообщили источники издания, бразильские власти утверждают, что документ сосредоточен на украинском конфликте и используется для осуждения российской стороны.

Второй "саммит за демократию" проходил в США с 28 по 30 марта. Помимо Соединённых Штатов организаторами мероприятия являются правительства Нидерландов, Коста-Рики, Республики Корея и Замбии.