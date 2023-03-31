Бразилия не будет подписывать антироссийскую декларацию "саммита за демократию"
Globo: Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию "саммита за демократию"
Бразилия не станет подписывать декларацию, принятую по итогам пленарного заседания второго "саммита за демократию". Причиной данного решения, по информации газеты Globo, стала антироссийская направленность документа.
Как сообщили источники издания, бразильские власти утверждают, что документ сосредоточен на украинском конфликте и используется для осуждения российской стороны.
Второй "саммит за демократию" проходил в США с 28 по 30 марта. Помимо Соединённых Штатов организаторами мероприятия являются правительства Нидерландов, Коста-Рики, Республики Корея и Замбии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США, проводя "саммит за демократию", пытаются поучить другие страны, но многие государства не воспринимают подобные нравоучения всерьёз. По словам Пескова, многие в мире с улыбками воспринимают такие попытки делить мир на государства первого и второго сорта — и "саммит за демократию" вряд ли можно считать серьёзным мероприятием.
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