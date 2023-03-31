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30 марта, 21:41

В Белом доме открестились от союзничества с Индией

Белый дом: Индия никогда не была и не будет союзницей США

Соединённые Штаты Америки действительно близко сотрудничают с Индией по разным направлениям, однако союзниками они никогда не станут. Такое заявление сделал координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл.

"Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнёрами и разделять подходы ко многим вещам", — подчеркнул он в ходе выступления в вашингтонском Центре новой американской безопасности.

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Ранее Лайф писал, что Россия рекордно нарастила товарооборот с Индией и вошла в топ-5 крупнейших торговых партнёров страны. За неполный 2022/2023 финансовый год он достиг 39,8 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом. Это позволило Москве подняться с 25-го на пятое место в списке основных торговых партнёров Нью-Дели.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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