В Белом доме открестились от союзничества с Индией

Соединённые Штаты Америки действительно близко сотрудничают с Индией по разным направлениям, однако союзниками они никогда не станут. Такое заявление сделал координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл.

"Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнёрами и разделять подходы ко многим вещам", — подчеркнул он в ходе выступления в вашингтонском Центре новой американской безопасности.