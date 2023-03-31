Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 00:26

Россиянам в Аргентине стали массово отказывать в продлении туристического пребывания

Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Об этом сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в республике Георгий Полин.

"Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам",приводит его слова ТАСС.

Полин добавил, что аргентинские власти отказывают россиянам в оформлении видов на жительства и даже отменяют уже ранее выданные, а также выносят предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации. На данный момент речь идёт о нескольких десятках случаев, уточнил дипломат.

США обеспокоились из-за въезда в Аргентину беременных россиянок

США обеспокоились из-за въезда в Аргентину беременных россиянок

Как отметил консул, отказы аргументируются положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, "согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней". При этом в течение 2022 года ведомство продляло туристическое пребывание в стране для большинства россиян.

Ранее заведующий консульским отделом Посольства России в Аргентине Георгий Полин заявил, что за 2022 год в южноамериканскую страну переехали от двух до двух с половиной тысяч граждан РФ, многие из которых — беременные женщины, собирающиеся там родить.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • аргентина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров