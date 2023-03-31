Россиянам в Аргентине стали массово отказывать в продлении туристического пребывания
Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Об этом сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в республике Георгий Полин.
"Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам", — приводит его слова ТАСС.
Полин добавил, что аргентинские власти отказывают россиянам в оформлении видов на жительства и даже отменяют уже ранее выданные, а также выносят предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации. На данный момент речь идёт о нескольких десятках случаев, уточнил дипломат.
Как отметил консул, отказы аргументируются положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, "согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней". При этом в течение 2022 года ведомство продляло туристическое пребывание в стране для большинства россиян.
Ранее заведующий консульским отделом Посольства России в Аргентине Георгий Полин заявил, что за 2022 год в южноамериканскую страну переехали от двух до двух с половиной тысяч граждан РФ, многие из которых — беременные женщины, собирающиеся там родить.
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