Россиянам в Аргентине стали массово отказывать в продлении туристического пребывания

Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Об этом сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в республике Георгий Полин.

"Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам", — приводит его слова ТАСС.

Полин добавил, что аргентинские власти отказывают россиянам в оформлении видов на жительства и даже отменяют уже ранее выданные, а также выносят предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации. На данный момент речь идёт о нескольких десятках случаев, уточнил дипломат.

Как отметил консул, отказы аргументируются положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, "согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней". При этом в течение 2022 года ведомство продляло туристическое пребывание в стране для большинства россиян.