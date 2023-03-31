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31 марта, 02:31

Глава МИД Германии приедет в Китай с официальным визитом

Handelsblatt: Бербок планирует посетить Китай с официальным визитом в середине апреля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует посетить Китай с официальным визитом в середине апреля. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Наиболее вероятное время визита — спустя несколько дней после Пасхи, которую католики и протестанты отмечают в 2023 году 9 апреля. До этого Бербок во время поездки в США заявила о разработке новой стратегии Берлина по взаимоотношениям с Пекином, в соответствии с которой Германия будет укреплять трансатлантические позиции в отношении так называемых "вызовов, которые Китай бросает международному порядку".

Названы основные цели визита Бербок в Грузию и Северную Македонию

Названы основные цели визита Бербок в Грузию и Северную Македонию

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с рабочим визитом в Индию, но сразу же всё пошло не по плану: вместо ожидаемой официальной делегации её встретил лишь немецкий посол и дежурный по аэропорту.

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Юлия Коновалова
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