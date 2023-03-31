Глава МИД Германии приедет в Китай с официальным визитом

Наиболее вероятное время визита — спустя несколько дней после Пасхи, которую католики и протестанты отмечают в 2023 году 9 апреля. До этого Бербок во время поездки в США заявила о разработке новой стратегии Берлина по взаимоотношениям с Пекином, в соответствии с которой Германия будет укреплять трансатлантические позиции в отношении так называемых "вызовов, которые Китай бросает международному порядку".