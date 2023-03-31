Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену, чтобы прекратить "охоту на ведьм"
Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент Байдену на фоне обвинений Трампа
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену. По её мнению, это необходимо, чтобы положить конец бессмысленной "охоте на ведьм".
"Объявить импичмент Байдену. Он дал нам для этого все основания. <…> Хватит этой бессмысленной охоты на ведьм", — написала она в "Твиттере" и добавила, что поддерживает экс-лидера США Дональда Трампа.
Ранее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал выдвинутые против него обвинения и счёл их политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. По его мнению, эта "охота на ведьм" сильно ударит по нынешнему президенту США Джо Байдену.
Twitter / Rep. Marjorie Taylor Greene