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31 марта, 04:22

В США пятилетний мальчик нашёл дома пистолет и застрелил годовалого брата

AP: В штате Индиана пятилетний мальчик застрелил годовалого брата

В американском штате Индиана пятилетний мальчик застрелил брата, которому было чуть больше года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, мальчик нашёл дома огнестрельное оружие и выстрелил в маленького брата. От полученных травм малыш скончался на месте. Пока не известно, случайно ли ребёнок выстрелил в него или намеренно. Все обстоятельства трагического инцидента установят полицейские.

В Иркутской области пьяный 17-летний подросток застрелил пенсионера за просьбу не шуметь

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Ранее Лайф писал, что в волгоградском селе 15-летний подросток выстрелил в живот 12-летнему другу. В результате мальчика отправили в больницу Волгограда. Проверку проводят не только полицейские, но и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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