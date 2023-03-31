В США пятилетний мальчик нашёл дома пистолет и застрелил годовалого брата
AP: В штате Индиана пятилетний мальчик застрелил годовалого брата
В американском штате Индиана пятилетний мальчик застрелил брата, которому было чуть больше года. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По его данным, мальчик нашёл дома огнестрельное оружие и выстрелил в маленького брата. От полученных травм малыш скончался на месте. Пока не известно, случайно ли ребёнок выстрелил в него или намеренно. Все обстоятельства трагического инцидента установят полицейские.
Ранее Лайф писал, что в волгоградском селе 15-летний подросток выстрелил в живот 12-летнему другу. В результате мальчика отправили в больницу Волгограда. Проверку проводят не только полицейские, но и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
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