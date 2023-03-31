Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 05:04

CNBC: Принадлежащая Ричарду Брэнсону компания Virgin Orbit прекратит деятельность

Компания Virgin Orbit, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону и занимающаяся запуском спутников, прекратит свою деятельность. Как сообщает телеканал CNBC, это произойдёт "в обозримом будущем" из-за недостатка финансирования.

"К сожалению, мы не смогли заручиться финансированием, чтобы обеспечить чёткий путь для этой компании", сказал генеральный директор Дэн Харт на совещании компании, с аудиозаписью выступления которого и ознакомился канал.

Первый запуск ракеты со спутниками с территории Британии провалился из-за дешёвой детали

Первый запуск ракеты со спутниками с территории Британии провалился из-за дешёвой детали

По словам гендиректора, принято решение сократить около 90% персонала всех подразделений компании. Оставят лишь сто сотрудников. При этом каждому увольняемому работнику предоставят выходное пособие, денежную выплату и помощь в поиске новой работы.

По данным телеканала, переговоры с двумя инвесторами провалились в минувшие выходные. А вот диалог с другими потенциальными инвесторами, как отметил Харт, идёт "очень динамично".

Напомним, первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании американской компании Virgin Orbit провалился после того, как двухступенчатой ракете-носителю LauncherOne не удалось вывести космические аппараты на орбиту. Неудачный пуск произошёл 9 января.

Обложка ©

virginorbitnew.com

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров