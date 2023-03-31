Чешский генерал рассказал об уничтожении немецких танков Leopard

Немецкие танки Leopard, которые передаются Украине, серьёзно переоценены. Такое мнение высказал экс-начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

В разговоре с журналом Czdefence он отметил, что данные машины не являются "чудо-оружием". В качестве примера Шедивы привёл уничтожение не менее десяти танков Leopard в операциях Турции в Сирии против ИГИЛ*.

По его словам, что западные политики недостаточно осведомлены о реальном положении дел на Украине. Чешский генерал также раскритиковал расходящиеся с реальностью заявления военного и политического руководства Киева об отсутствии потерь и победах на фронте. При этом Шедивы упомянул о критических высказываниях главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о ситуации на Украине.

Ранее Лайф писал, что на Украину доставлены 18 танков Leopard 2, которые ранее обещало правительство Германии. Процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.