Подавляющее большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента
ФОМ: 82% россиян хорошо оценивают работу Путина на посту президента РФ
Подавляющее большинство жителей России считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
Так, положительно оценивают работу главы государства 82% опрошенных. 9% россиян придерживаются обратного мнения, столько же затруднились с ответом.
Кроме того, 80% респондентов высказали своё непосредственное доверие Путину, 12% — недоверие, ещё 8% затруднились с ответом. Опрос проводился 24–26 марта. В нём приняли участие полторы тысячи граждан страны в возрасте от 18 лет из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Он уточнил, что отчитаться о доходах успело большинство работников Кремля, хотя срок для этого ещё не истёк: он закачивается 31 марта.