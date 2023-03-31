Подавляющее большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

Подавляющее большинство жителей России считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Так, положительно оценивают работу главы государства 82% опрошенных. 9% россиян придерживаются обратного мнения, столько же затруднились с ответом.

Кроме того, 80% респондентов высказали своё непосредственное доверие Путину, 12% — недоверие, ещё 8% затруднились с ответом. Опрос проводился 24–26 марта. В нём приняли участие полторы тысячи граждан страны в возрасте от 18 лет из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ.