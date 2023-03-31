Роднина сравнила любителей пива на стадионах с "собачкой, которой дали кусок сахара"

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила возможное возвращение пива на российские стадионы. Она отметила, что с пристрастиями болельщиков ничего поделать нельзя.

"Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения", — приводит слова Родниной "Матч ТВ".

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков на исполкоме организации заявил, что РФС поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение. Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях запрещена в России с 2005 года.