Страны, последовательно ведущие агрессивную политику в отношении России, открыто ненавидящие нас и работающие на уничтожение нашей страны, не могут даже претендовать на роль миротворцев. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя планы Евросоюза отправить миротворцев на Украину.

Парламентарий отметил, что европейские лидеры на протяжении долгого времени поставляют Киеву различное оружие, поэтому, "какой мир" будут нести их военные, "мы прекрасно понимаем". По мнению депутата, под видом миротворческой миссии ЕС и дальше будет накачивать украинцев боевой техникой и продолжать обучение бойцов националистических батальонов. Если же говорить о том, кто реально сможет выступить в роли миротворцев, то это могут быть страны, изначально занявшие взвешенную позицию по отношению к украинскому конфликту. К примеру, Китай, Бразилия или Индия, считает Толмачёв.

"На Европе и США свет клином не сошёлся. Если и говорить о том, кто может выступить гарантом соблюдения любых соглашений, то это страны, которые не запятнали себя русофобией и разжиганием войны: Китай, Индия, Бразилия, другие государства, занявшие взвешенную позицию. Но европейцы продолжают жить в своём пузыре и мнить себя пупом земли. Это давно не так. Как сказал Рамзан Кадыров, кто не понял, тот поймёт", — резюмировал парламентарий.