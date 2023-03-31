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31 марта, 09:15

Лукашенко заявил, что его век заканчивается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его век заканчивается. Об этом он сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

"Не думайте, что я, уцепившись когтями, держусь за это кресло... Я думаю о будущем. У меня есть дети, внуки, которые должны быть в свободной, независимой стране. Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо", — сказал белорусский лидер.

В ходе выступления Лукашенко также рассказал, что власти Украины отвергали все предложения о мире. По его словам, простые украинцы нуждаются в мире, но это никого не интересует на Западе.

Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие

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LIFE / Павел Баранов

Иван Косицын
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