Лукашенко заявил, что его век заканчивается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его век заканчивается. Об этом он сообщил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Не думайте, что я, уцепившись когтями, держусь за это кресло... Я думаю о будущем. У меня есть дети, внуки, которые должны быть в свободной, независимой стране. Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо", — сказал белорусский лидер.
В ходе выступления Лукашенко также рассказал, что власти Украины отвергали все предложения о мире. По его словам, простые украинцы нуждаются в мире, но это никого не интересует на Западе.
LIFE / Павел Баранов