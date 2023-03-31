Лукашенко заявил, что его век заканчивается

"Не думайте, что я, уцепившись когтями, держусь за это кресло... Я думаю о будущем. У меня есть дети, внуки, которые должны быть в свободной, независимой стране. Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо", — сказал белорусский лидер.