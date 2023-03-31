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31 марта, 09:19

Владельцем перехваченного над аэродромом Кубинка дрона с камерой оказался подросток

Найденный у аэродрома Кубинка дрон запустил подросток, чтобы поснимать лес

<p>Найденный у аэродрома Кубинка в Подмосковье дрон с камерой и аккумулятором. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49689" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найденный у аэродрома Кубинка в Подмосковье дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT

Силовики уже установили владельца дрона с камерой и усиленным аккумулятором, который нашли в лесу у аэродрома Кубинка в Подмосковье. Как сообщил SHOT источник в правоохранительных органах, аппарат запустил подросток.

Несовершеннолетний хотел красиво поснимать лес с высоты. Никакой угрозы летательный аппарат не представляет.

В лесу у аэродрома Кубинка нашли самодельный дрон с камерой

В лесу у аэродрома Кубинка нашли самодельный дрон с камерой

А 29 марта стало известно, что беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Дрон неустановленного типа залетел на территорию РФ ночью, предположительно, со стороны украинского Волчанска для подрыва газонасосной станции.

Андрей Бражников
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