Владельцем перехваченного над аэродромом Кубинка дрона с камерой оказался подросток
Найденный у аэродрома Кубинка дрон запустил подросток, чтобы поснимать лес
Найденный у аэродрома Кубинка в Подмосковье дрон с камерой и аккумулятором. Фото © SHOT
Силовики уже установили владельца дрона с камерой и усиленным аккумулятором, который нашли в лесу у аэродрома Кубинка в Подмосковье. Как сообщил SHOT источник в правоохранительных органах, аппарат запустил подросток.
Несовершеннолетний хотел красиво поснимать лес с высоты. Никакой угрозы летательный аппарат не представляет.
А 29 марта стало известно, что беспилотник ВСУ безуспешно атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Дрон неустановленного типа залетел на территорию РФ ночью, предположительно, со стороны украинского Волчанска для подрыва газонасосной станции.