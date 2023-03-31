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31 марта, 09:28

Лукашенко призвал прекратить тему преемников и сообщил, что его дети не будут президентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему преемников, подчеркнув, что его дети не будут президентами. Об этом он заявил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

"Я не видел этой жизни, кроме своей Белоруссии. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности [власти]: мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему", — указал глава государства.

Лукашенко заявил, что его век заканчивается

Лукашенко заявил, что его век заканчивается

При этом Лукашенко подчеркнул, что, пока он жив, вместе с соратниками своих завоеваний не отдаст.

В ходе выступления Лукашенко также назвал крайне опасным возможное контрнаступление Киева. По его словам, оно перечеркнёт все надежды на переговорный процесс и приведёт к эскалации конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Andrea Verdelli

Иван Косицын
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