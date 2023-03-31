Лукашенко призвал прекратить тему преемников и сообщил, что его дети не будут президентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить тему преемников, подчеркнув, что его дети не будут президентами. Об этом он заявил, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

"Я не видел этой жизни, кроме своей Белоруссии. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности [власти]: мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему", — указал глава государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что, пока он жив, вместе с соратниками своих завоеваний не отдаст.