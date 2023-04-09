ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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Что означает сон, в котором видишь близких покойниками

Психологи советуют относиться к таким снам с осторожностью — они считают, что такой сон может означать глобальные перемены в жизни.

8 апреля, 23:40
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Если по-русски, то следует насторожиться

В русской традиции ситуация, когда во сне видишь уход близкого человека из этого мира, предвещает болезнь приснившегося вам человека. Особый смысл в таких снах уделяли цвету одежды человека — если он был в белом, то верили, что и в реальности его обязательно ждёт конец, потому что в славянской культуре одежда покойников всегда была белой.

С осторожностью следовало отнестись к такому сну, если вы в этот момент находились в разлуке с родственником. Исторический факт: академик Михаил Ломоносов в 1741 году плыл морем из Германии в Санкт-Петербург. В одну из бурных ночей ему приснился сон, в котором он увидел своего отца-помора мёртвым: тело утонувшего в море родителя вынесло на знакомый Ломоносову с юности остров после крушения корабля. Уже в Санкт-Петербурге учёный узнал, что его отец пропал в море с другими рыбаками. По просьбе Ломоносова архангельские рыбаки сходили на указанный им остров и действительно нашли тело отца и похоронили его по христианским обычаям.

Собиратели фольклора из Московского гуманитарного университета в 2000 году записали в одной из деревень Волгоградской области вещий сон женщины, в котором она увидела брата, внёсшего в комнату трюмо. Во сне брат бодро сообщал сестре, что собрался ехать в Европу "за лекарством для мамы". Однако сновидица увидела тревожный знак: детей у матери было четверо, а у зеркала трюмо был отколот один из углов и у брата на лице росла густая борода — "шерсть". Вскоре брат ушёл из жизни. В 2013 году в Миргороде под Полтавой этнографы записали вещий сон женщины, которой приснилось, что ей в частный дом привезли уголь. Водитель выгрузил его так неосторожно, что повалил забор и засыпал окно. Женщина во сне вышла, чтобы его поругать, и в это время обрушился дом, в котором оставались муж и сын. Муж вскоре умер, а сын остался живым, но тяжело заболел.

К крепкому здоровью, долгой жизни и проблемам на работе

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Современные сонники относятся к таким снам более легкомысленно: в них пишут, что такие сны не означают, что с вашими родными может случиться плохое. Однако тут же оговариваются: важен не сам факт того, что вы видите близкого вам человека покойником, а различные детали: разбитые вазы, чёрные розы, остановившиеся часы.

Большая часть сонников и их составителей уверяют нас, что такой сон, наоборот, предвещает долгую жизнь и здоровье именно тому человеку, кончину которого вы наблюдали во сне. Психологи считают, что причиной такого сна может быть подсознательное желание плохого близкому человеку, а значит, вам следует пересмотреть отношение к нему. Возможно, в будущем вас ожидает разлука или отдаление друг от друга. Оно вполне естественно, ведь иногда мы устаём даже от самых близких людей.

Во сне уход матери может означать грядущие проблемы с вашим здоровьем. Толкователи снов советуют посетить врачей и обследоваться. Но иногда бывает и так, что это сулит скорые перемены в жизни: замужество, долгую командировку, переезд. А вот если вам в качестве покойника снится вполне живой отец, это означает, что кто-то за вашей спиной плетёт интриги. Вам нужно задуматься, хотят ли родственники отобрать у вас будущее наследство или же это коллеги на работе мечтают вас подсидеть.

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Если вам вдруг снится, что на тот свет от вас уходит дед, — это предвещает ему долгую жизнь, а вот уход бабушки означает изменения в жизни, например смену работы. Кончина брата предвещает грызню за вашей спиной. Возможно, в ближайшем будущем вас попытаются обмануть. А вот самому брату ничего не угрожает. Если приснился уход сестры, следует помнить, что кто-то из ваших родных очень нуждается в поддержке. Даже если вы поссорились с этим человеком, стоит забыть распри, помириться и поддержать его.

Если неприятный сон касается друзей, это значит, вам нужно готовиться к пренеприятнейшему известию, постараться не паниковать, получив его, а подготовиться ко всему заранее.

Если же во сне вам привиделся уход из жизни любимого человека, это может быть либо к разлуке, либо это простой страх потерять его.

Однако и сонники предупреждают человека об опасности, если, например, ему снится, как из жизни уходит родственник, который уже вас покинул. Считается, что так покойный предупреждает родню о близкой опасности.

Какие сны на самом деле опасны

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

На самом деле об опасности потери близких предупреждают сны, в которых они уходят от нас. Особенно, если они становятся при этом маленькими или пересекают какую-либо границу — лес, воду, реку. К несчастью снятся родственники в чёрном, беду предвещает сон, в котором вы видите кровь из-за выпавших зубов. Горе предвещают и насекомые: мухи и пчелы. Например, в архиве кафедры русского устного народного творчества МГУ есть запись о вещем сне у одной женщины: ей приснилось, что в избе угол печи облеплен мухами, а через три дня у нее погиб внук — задавило трактором. Беду сулят нападающие животные: зайцы, медведи, щуки. В таких снах важно, чтобы сновидец смог спастись от животного или как-то противостоять ему.

Поднять руку и резко опустить

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Ну а православные священники рекомендуют к таким снам относиться просто — не принимать их всерьёз. Надо поднять руку, резко её опустить и сказать: "Ну и... куда ночь, туда и сон!" А источники страхов следует искать в самом себе.

Впрочем, они не отрицают, что праведникам действительно могут сниться вещие "предутренние" сны, навеянные самим Богом, поэтому в первую очередь надо себя спросить – так ли уж ты безгрешен, чтобы тебе являлось будущее? Когда в последний раз был на исповеди? А если на душе всё же тревожно, следует поступить разумно: сходить в ближайший храм и заказать поминовение о здравии крещёных родных и друзей, да и самим о них помолиться не помешает.

Тяга к прекрасному или предвестник опасности: К чему снится женщина

Тяга к прекрасному или предвестник опасности: К чему снится женщина

Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев

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