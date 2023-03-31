Минцифры будет поэтапно ограничивать доступ к зарубежным видеосервисам в школах РФ
Минцифры РФ намерено постепенно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам, поскольку в стране есть собственная инфраструктура. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.
"С учётом того что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам", — заявил он в ходе итоговой коллегии Министерства просвещения РФ.
Ранее Госдума на пленарном заседании рекомендовала Минцифры проработать вопрос о запрете удалённой работы для IT-специалистов, уехавших из России после начала спецоперации.
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