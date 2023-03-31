Минцифры будет поэтапно ограничивать доступ к зарубежным видеосервисам в школах РФ

Минцифры РФ намерено постепенно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам, поскольку в стране есть собственная инфраструктура. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

"С учётом того что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам", — заявил он в ходе итоговой коллегии Министерства просвещения РФ.