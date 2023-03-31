Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 09:41

Минцифры будет поэтапно ограничивать доступ к зарубежным видеосервисам в школах РФ

Минцифры РФ намерено постепенно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам, поскольку в стране есть собственная инфраструктура. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

"С учётом того что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам", — заявил он в ходе итоговой коллегии Министерства просвещения РФ.

"Цэрэушная помойка": Артемий Лебедев обрушился с критикой на Google из-за очередной блокировки

"Цэрэушная помойка": Артемий Лебедев обрушился с критикой на Google из-за очередной блокировки

Ранее Госдума на пленарном заседании рекомендовала Минцифры проработать вопрос о запрете удалённой работы для IT-специалистов, уехавших из России после начала спецоперации.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров